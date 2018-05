später lesen „ZDF-Morgenmagazin“ startet „Moma vor Ort“ FOTO: Jörg Carstensen FOTO: Jörg Carstensen Teilen

Thüringer Wald statt Studio-Couch: Das „ZDF-Morgenmagazin“ startet die neue Reihe „Moma vor Ort“. Einzelne Sendungen werden künftig nicht mehr aus dem Studio, sondern live von verschiedenen Orten in Deutschland gesendet, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. So wollen die Macher des Formats eine größere Nähe zum Zuschauer herstellen und „noch stärker auf die gesellschaftlichen Realitäten und urbanen sowie ländlichen Lebenswelten blicken“. Gesendet werden soll aus den „Brennpunkten Deutschlands“. dpa