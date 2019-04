später lesen Zehn Kilo Marihuana und Amphetamine gefunden: U-Haft Teilen

Je zehn Kilo Marihuana und Amphetamine hat die Zollfahndung bei einer Wohnungsdurchsuchung in Trier sichergestellt. Zwei mutmaßliche Dealer im Alter von 24 und 38 Jahren wurden bereits am Mittwoch festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft, wie das Zollfahndungsamt in Frankfurt am Montag mitteilte. dpa