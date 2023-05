Pirmasens Zehn Kilogramm Amphetamin bei Durchsuchungen gefunden

In der ersten Wohnung in einem Pirmasenser Vorort fanden die Ermittler am Mittwoch 8,5 Kilogramm Amphetamin und 150 Gramm Haschisch. In der zweiten Wohnung in Pirmasens beschlagnahmten die Beamten 1,5 Kilogramm Amphetamin. Zudem entdeckten die Ermittler eine scharfe Schusswaffe sowie weitere Waffen. Beide Wohnungen soll der Tatverdächtige genutzt haben. Er wurde bei den Durchsuchungen festgenommen. Am Donnerstag erließ ein Richter Haftbefehl gegen ihn.