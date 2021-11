Umwelt : Zehn Lösungen für die Klimakrise

Christian Serrer (links) und David Nelles haben mit Hilfe von Hunderten Wissenschaftlern nun schon ihr zweites Klimabuch veröffentlicht. Diesmal präsentieren sie Wege, die aus der Krise führen könnten. Foto: TV/Edmund Moehrle

Trier David Nelles und Christian Serrer ging es bei Klimadiskussionen zu viel drunter und drüber. Also haben sie mit Hilfe von 250 Forschern selbst nach Klimalösungen gesucht. Hier ihre Top Ten.

Vier Jahre ist es her, da saßen die BWL-Studenten David Nelles und Christian Serrer am Bodensee in der Mensa und unterhielten sich über den Klimawandel. Sie redeten über den Meeresspiegel, über Dürre und CO 2 – „und dann haben wir gemerkt, dass wir gar nicht wissen, was der Klimawandel für uns bedeutet“, sagt der gebürtige Moselaner David Nelles. Sie merkten, dass sie nicht wussten, wie groß der Anteil des Menschen am Treibhauseffekt ist. Also machten sie sich auf die Suche nach einem Buch, „das so geschrieben ist, dass zwei doofe BWLer es verstehen, das nicht zu komplex, zu trocken und zu langweilig ist“. Sie suchten in Buchläden und Bibliotheken. Sie googelten. Und wurden nicht fündig. Daher entschieden sie, dieses Buch, das all ihre Fragen beantworten würde, mit wissenschaftlicher Unterstützung selbst zu schreiben.

Drei Jahre ist es her, dass „Kleine Gase – Große Wirkung“ in den Buchhandel kam. Es verkaufte sich eine halbe Million mal, wurde zum meistgelesenen Buch über den Klimawandel in Deutschland und in mehr als zehn Sprachen übersetzt.

Pünktlich zur Weltklimakonferenz in Glasgow haben die beiden ein neues Buch veröffentlicht: „Machste dreckig – Machste sauber: Die Klimalösung“. Wieder ein leicht verständliches, wissenschaftlich fundiertes Bilderbuch für Erwachsene. Und wieder war der Anlass ähnlich. Denn nach ihrem Erfolg wurden die Studenten oft zu Vorträgen eingeladen, bei denen stets auch über Lösungen diskutiert wurde. „Aber keiner hatte wirklich einen Plan, was zu tun ist“, sagt Serrer. Also machten sie sich daran, die Antworten selbst zusammenzutragen. Neutral. Ohne politische Agenda. Mit Unterstützung von 250 Wissenschaftlern. Wir haben mit den Autoren über die zehn wichtigsten Lösungen für die Klimakrise gesprochen, die ihnen bei der Recherchen begegnet sind:

1. Klimaschutz wählen

„Wenn man bei einer Wahl Klimaschutz wählt, dann sorgt man dafür, dass die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt werden“, sagt Serrer. „Wenn die Politik Steine in den Weg legt, dann kann ich tun, was ich will: Dann funktioniert das nicht.“

Nelles ergänzt im Hinblick auf die mögliche Ampelkoalition: „So einfache Dinge wie Solardachpflicht, die gehen dann auf einmal.“

2. Klimafreundliche Energie

Zwei Drittel aller Treibhausgasemissionen entstehen durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. „Das Klimaproblem ist in allererster Linie ein Energieproblem, das wurde uns durch die Recherchen bewusst“, sagt Nelles. Energiewende. Das klinge langweilig, weil schon 1000 mal gehört. „Aber es ist extrem wichtig.“ Zum einen brauche man Fotovoltaik und Windkraft vor Ort. Das werde aber nicht reichen, weil man für Schiffs- und Flugverkehr auch Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe benötige. Die solle man aus Ländern importieren, in denen öfter die Sonne scheine.

„Ganz wichtig ist, dass nicht jedes Land alleine versucht, alle Energie zu erzeugen, die es benötigt“, ergänzt Serrer. Als gelungenes Beispiel nennt er NordLink, ein 500 Kilometer langes Unterseekabel, mit dem Energie aus deutschem Windstrom in norwegischen Talsperren gespeichert wird. Trotz des teuren Kabels sei das viel günstiger als riesige Batteriespeicher in Deutschland zu errichten.

3. Politischer Wille

„Wenn die Politik Bock auf Klimaschutz hat, dann funktioniert das auch“, sagt Nelles. In Norwegen seien nach einer Steuerbefreiung mehr als die Hälfte aller neu zugelassenen Autos E-Autos. In Schweden gebe es schon seit 13 Jahren eine CO 2 -Steuer. Die habe dafür gesorgt, dass seit 2012 in Wohngebäuden keine Ölheizungen mehr eingebaut würden. „Und wir diskutieren hier immer noch über Ölheizungsverbote.“

4. Die Industrie

Großes Einsparpotenzial sehen die beiden bei der Industrie. „Heute wird Wärme noch oft durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe erzeugt.“ Stattdessen müsse man klimafreundlichen Wasserstoff einsetzen, den es natürlich nur gebe, wenn die Energiewende gelinge. „Diese Punkte bedingen sich gegenseitig“, sagt Serrer.

Zusätzlich müsse die Industrie auch auf Energieeffizienz achten. „Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird es schwierig. Der Anteil der Erneuerbaren an der benötigten Energie hat sich in den letzten 20 Jahren fast nicht verändert.“ Trotz stetigen Zubaus. Denn jedes Jahr steige die Nachfrage nach Energie.

5. Entwicklungszusammenarbeit

Schwellen- und Entwicklungsländer haben einen stark steigenden Energiebedarf, um Wohlstand aufzubauen. „Das Problem ist: Die Investitionen in Erneuerbare Energien sind am Anfang deutlich höher“, sagt Nelles. Auch brauche man ein ziemliches Know-how. „Klimaschutz wird weltweit nur gelingen, wenn Industrienationen bereit sind, die finanziellen Mittel und die Technologien zur Verfügung zu stellen“, betont der Moselaner. Nur dann könne man das Zwei-Grad-Ziel einhalten.

Aktuell seien 180 Gigawatt Leistung Kohlekraftwerke im Bau und insgesamt 500 Gigawatt in Planung, sagt Serrer nach einem Blick in das neue Buch. Allein diese Werke würden ein Fünftel des noch verbleibenden weltweiten CO 2 -Budgets ausstoßen. Da gelte es, politischen Druck aufzubauen. Zum Beispiel mit Hilfe von Handelsabkommen.

6. Ehrliche Kommunikation

„Ehrliche Kommunikation von Seiten der Politik ist extrem wichtig, um Menschen auf langfristige Veränderungen vorzubereiten“, sagt Nelles. So müsse man eine CO 2 -Steuer erklären, ohne Angst davor zu schüren. Die Bundesregierung habe den Leuten vor vier Jahren noch Angst gemacht: Das wird ganz teuer, der kleine Mann zahlt. „Und die selbe Bundesregierung hat die Steuer dann eingeführt, weil es eine sinnvolle Maßnahme ist. Dann muss man sich aber nicht wundern, wenn die Leute mit den Argumenten kommen, die man selbst in die Welt gesetzt hat.“

„Auch ein Kohleausstieg wäre besser zu managen, wenn man nicht immer gesagt hätte: Wir erhalten die Arbeitsplätze, obwohl schon lange klar war, dass das nicht funktioniert“, sagt Nelles. Der gesellschaftliche Umbau werde noch zwei bis drei Jahrzehnte andauern. „Und da brauche ich Akzeptanz, weil es immer neue Maßnahmen geben wird, die umgesetzt werden müssen.“

7. Nachhaltige Ernährung

„Ich kann meinen Verbrenner gegen ein Elektroauto eintauschen und meinen Strom vom Solarpark beziehen. Das ist für mich eine geringe Veränderung: Ich habe immer noch Strom, ich habe immer noch Mobilität“, sagt Serrer.

Bei der Ernährung sei das anders. „So eine Kuh produziert Methan und das kann ich als Landwirt nur begrenzt reduzieren. Das heißt, wenn ich im Bereich Landwirtschaft die Klimaziele einhalten will, dann muss ich auf pflanzenbasierte Ernährung umstellen.“ In Deutschland würden 1,2 Kilogramm Fleisch pro Kopf und Woche konsumiert. Sechs Steaks. Gesundheitlich empfohlen seien maximal 600 Gramm. Auch, weil kulturell viele Menschen an Fleisch hingen, sei es wichtig, Ersatzprodukte voranzubringen: sowohl pflanzliche als auch In-Vitro-Fleisch.

„Mir wurde als Kind eingebläut: Bub, ernähr dich regional und saisonal, dann ist schon alles gut“, sagt Serrer. Das stimme aber nur bei pflanzlichen Produkten. Mit regionalem Fleisch sei dem Klima kaum geholfen. „Der Tofu aus Südamerika, den ich 70 mal mit nem Schiff um die ganze Welt transportiere, ist immer noch klimafreundlicher als Rindfleisch vom Bauern um die Ecke.“ Dadurch, dass so viele Güter auf ein Schiff passen, seien die Emissionen auf das einzelne Produkt umgerechnet extrem gering, erläutern die Autoren und verweisen auf Grafiken im neuen Buch.

„Schon mit dem Sonntagsbratenprinzip wäre extrem geholfen“, sagt Serrer. Es gehe nicht darum, komplett zu verzichten. „Seit ich so wenig Fleisch esse, freue ich mich richtig drauf und kann es wertschätzen“, ergänzt Nelles.

8. Verkehrswende

„Die Hälfte der Verkehrsemissionen weltweit entstehen durch Personenverkehr auf der Straße. Vor allem durch PKW“, berichtet Nelles. Die bekomme man weg, wenn man auf E-Mobilität oder Wasserstoff umsteige. Die Frage bleibe aber: Wo soll denn die ganze Energie herkommen? „Ohne die Energiewende wird das nicht funktionieren“, betont der Moselaner. Und die mache man sich umso einfacher, je weniger Energie man benötige. „Wenn ich mit 130 statt mit 180 über die Autobahn fahre, dann muss ich weniger Fotovoltaikanlagen bauen.“ Die beste Kilowattstunde sei die, die gar nicht erzeugt werden müsse.

„Alles wird einfacher, wenn man weniger Auto fährt“, sagt Nelles und plädiert für autofreie Städte und Tempo 30 innerorts. Das klinge nach Verzicht, doch das Beispiel Barcelona, wo man in beruhigten Vierteln nun Cafés und Spielplätze mitten auf den Straßen finde, zeige, wie lebendig eine Stadt werden könne, wenn man das tote, parkende Auto entferne.

In Eifel, Mosel und Hunsrück hingegen, wo es in Dörfern oft nicht mal einen Bäcker gibt, brauche man alternative Antriebe fürs Auto. Auch das Homeoffice sei für den ländlichen Raum eine Riesenchance.

9. Klimafreundliche Gebäude

„Ökostrom sollte man auf jeden Fall haben. Und auch die Heizenergie muss klimafreundlich sein“, sagt Serrer. Und zwar mit Hilfe von Wärmepumpen. Nicht nur im Neu- sondern auch im Altbau. Das Haus müsse also richtig gut isoliert sein: Wände, Dach, Kellerdecke, Fenster... Bei ganz alten Gebäuden könne es sein, dass man auf Pelletsheizungen zurückgreifen muss. „Holz sollte zum Heizen aber nicht für die Allgemeinheit empfohlen werden“, betont Serrer, denn das brauche man als Baustoff. Da solle man nur auf Reste zurückgreifen, die nicht anders genutzt werden können.

Weil bei der Zement- und Stahlherstellung viel CO 2 entstehe, seien Holz und Lehm als Baustoffe deutlich besser. Holz, das CO 2 auf lange Zeit speichere, komme in Zukunft eine große Rolle zu. „Da müssen die Produktionskapazitäten in einer nachhaltigen Forstwirtschaft massiv ausgebaut werden.“

Die Emissionen wüchsen im Gebäudebereich auch, weil die Wohnfläche pro Person steige. Daher müsse man sich auch fragen: „Wie kriege ich es hin, dass ein Gebäude die ganze Zeit genutzt wird?“ Man könne Bürogebäude so planen, dass sie abends als Veranstaltungsraum dienen. „Dann brauche ich weniger Gebäude und muss weniger heizen.“

10. CO 2 entfernen

„Wenn wir weiter so viel CO 2 ausstoßen, dann wird 2032 das Budget aufgebraucht sein. Dann können wie das 1,5-Grad-Ziel nicht einhalten“, sagt Serrer. Es führe kein Weg dran vorbei CO 2 aus der Luft rauszuholen. „Wir müssen Bäume pflanzen.“ CO 2 -Filter nutzen. Auch verwitternder Basalt, der als Mineraldünger auf Felder ausgebracht wird, könne Kohlendioxid binden. Selbst Algen könnten zur Lösung beitragen. „Es gibt ganz viele verrückte Möglichkeiten CO 2 aus der Atmosphäre zu holen. Die Energiewende ist aber deutlich günstiger. Das sollte also nur die Notlösung sein.“