Für den Ausbau von Radwegen in Rheinland-Pfalz stehen in diesem Jahr rund zehn Millionen Euro zur Verfügung. An Bundesmitteln stehen 8,1 Millionen Euro bereit, vom Land kommen 1,9 Millionen Euro dazu, wie aus einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht. Im vergangenen Jahr waren es nur 3,2 Millionen Euro vom Bund und 1,4 Millionen Euro vom Land. dpa