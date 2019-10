Zehn Millionen Euro pro Jahr für Orte der Demokratie

Die Paulskirche, fotografiert durch einen Torbogen. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild.

Berlin Zum 100. Geburtstag der Weimarer Reichsverfassung will der Bundestag Orte der Freiheit und Demokratie in Deutschland stärker fördern. Dafür sollen in Zukunft jährlich zehn Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt fließen.

Einen entsprechenden Antrag hat der Bundestag am Donnerstagabend mit großer Mehrheit beschlossen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) erklärte, die Erinnerung an „demokratische Sternstunden“ sei notwendig, um die Geschichte des Ringens um Freiheit und Rechtsstaatlichkeit im öffentlichen Bewusstsein zu verankern.