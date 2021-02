Zehn Verletzte bei Unfall: Polizei ermittelt gegen Busfahrer

Mainz Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Auto mit zehn Verletzten wird in Mainz gegen den Busfahrer ermittelt. Wie es am Donnerstag von der Polizei hieß, muss sich der Fahrer wegen einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Der Bus war den Angaben der Polizei zufolge am Dienstagmorgen erst mit einem Auto zusammengestoßen, dann gegen sieben parkende Autos gefahren und schließlich am Straßenrand frontal gegen einen Baum geprallt. In dem am ersten Zusammenstoß beteiligten Auto wurden zwei Menschen verletzt. Auch acht Insassen des Busses erlitten Verletzungen.