Pandemie : Zehn weitere Menschen in Rheinland-Pfalz mit Coronavirus infiziert

Mainz In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Samstag um 10 auf 6899 Fälle gestiegen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 blieb unverändert bei 234 (Stand 11.00 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.



Aktuell seien 158 Menschen im Bundesland mit dem Erreger infiziert.