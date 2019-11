Zehnjähriger Junge von Auto angefahren und schwer verletzt

Dittweiler Ein zehnjähriges Kind ist am Dienstag in Dittweiler (Kreis Kusel) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge war hinter einem parkenden Auto auf die Fahrbahn gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilte.

