Zehnkampf-König Kaul wartet auf Post von der Kanzlerin

Berlin Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul hofft auf einen Gruß von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Er sei um seine Postadresse gebeten worden, sagte der 21-Jährige im ZDF-„Sportstudio“ am Samstagabend auf die Frage, ob sich die Kanzlerin schon gemeldet habe.

Die Jubeltour nach seinem überraschenden Titelgewinn am Donnerstag bereitet Kaul großen Spaß. „Ich nehme das alles in mich auf und genieße den Moment und hoffe, dass es jetzt so weiter geht. Auch wenn es im Sport keine Garantien gibt, was da in Zukunft passiert“, sagte der Lehramtsstudent. „Deshalb ist es umso wichtiger, das jetzt zu feiern, was man geschafft hat“, fügte Kaul hinzu.