Zehnkampf-Weltmeister Kaul geht erstmals wieder an den Start

Niklas Kaul aus Deutschland jubelt. Foto: Oliver Weiken/dpa/Archivbild.

Ludwigshafen Mehr als drei Monate nach seinem herausragenden WM-Coup in Doha geht Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul erstmals wieder an den Start. Der 21 Jahre alte Mainzer tritt am Samstag bei den Hallen-Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Ludwigshafen über 60 Meter Hürden und im Stabhochsprung an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa