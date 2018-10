später lesen Zehntausende bei Festumzug zum Weinlesefest in Neustadt FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Mit Zehntausenden Schaulustigen am Straßenrand und der frisch gewählten Weinkönigin Carolin Klöckner ist der große Winzerfestumzug in Neustadt/Weinstraße über die Bühne gegangen. Bei sommerlichen Temperaturen feierten am Sonntag neben Trachtenvereinen auf bunt geschmückten Wagen auch viele Fußgruppen den Rebensaft. dpa