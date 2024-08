Musik Zehntausende bei Technofestival Nature One erwartet

Beim Technofestival Nature One im Hunsrück werden am Wochenende Zehntausende Menschen erwartet. Ab Freitagabend (20.00 Uhr) stehen hier mehr als 350 Künstlerinnen und Künstler auf den Bühnen, wie der Veranstalter mitteilt. Darunter sind in diesem Jahr etwa Charlotte de Witte, Paul van Dyk, Shlømo, Lilly Palmer und Alle Farben.