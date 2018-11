später lesen Zehntausende bekommen jedes Jahr die Diagnose Krebs Teilen

Jedes Jahr erkranken Zehntausende Rheinland-Pfälzer an Krebs. In seinem aktuellsten Bericht spricht das Krebsregister in Mainz von fast 22 500 Neuerkrankungen. Die Zahl bezieht sich auf das Jahr 2014. Die Zahl sei über die vergangenen zehn Jahre weitgehend gleich geblieben, erklärt die ärztliche Leiterin des Registers, Sylke Zeißig. dpa