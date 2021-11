Zehntausende Termine in Saar-Impfzentren bis Jahresende

Saarbrücken Ärzte und Politiker im Saarland beraten darüber, wie die landesweite Impfkampagne bis zum Jahresende laufen soll. Viele Praxen sind sauer, dass der Bundesgesundheitsminister die Menge des Impfstoffs von Biontech deckeln will. Sie drohen mit Konsequenzen.

Im Saarland sollen bis zum Jahresende insgesamt 300.000 Corona-Impfungen möglich sein. Alle Impfberechtigten seien aufgerufen, das flächendeckende Angebot zu nutzen, teilte das Gesundheitsministerium am Montag nach einem Online-Impfgipfel mit, zu dem Ministerin Monika Bachmann (CDU) kurzfristig eingeladen hatte. Anlass war die Entscheidung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die Liefermengen des Biontech-Impfstoffes an die Ärzteschaft zu deckeln. Dies sei für Bachmann „nicht akzeptabel“.

Mit Ärztevertretern und Landräten habe sich das Ministerium bei dem Impfgipfel auf Eckpunkte geeinigt. Dazu zählt, dass die Impfzentren in Büschfeld, Saarlouis und Neunkirchen am nächsten Montag (29. November) ihren Betrieb aufnehmen sollen. Der Standort Saarbrücken werde voraussichtlich zum Jahresbeginn öffnen. Im Impfzentrum in Büschfeld werde ausschließlich Moderna geimpft. Alle weiteren Impfzentren würden sowohl ein Impfangebot mit Biontech als auch Moderna vorhalten.