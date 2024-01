Mainz „Zeichen gegen rechts“: Rund 2000 Menschen bei Demo

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach am Abend auf der Kundgebung: „Die Demokratie ist gefährdet, und ich denke, dass die Menschen das allmählich verstehen, und deshalb ist es gut, dass wir in Mainz, dass in Landau, dass in Trier, in allen möglichen Städten in ganz Deutschland viele, viele auf die Straße gehen“, so Dreyer. Seit Potsdam könne „niemand mehr sagen, „ich habs nicht gewusst, ich wusste nicht, was die da planen““, sagte die Ministerpräsidentin.