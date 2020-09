Zeitung: Rheinland-Pfalz will Corona-Ampel einführen

Koblenz Die rheinland-pfälzische Landesregierung will in Kürze eine Corona-Ampel einführen. Hierzu arbeitet sie zusammen mit Städten und Gemeinden an einem entsprechenden Konzept, wie die „Rhein-Zeitung“ in ihrer Dienstagsausgabe berichtet.

Das Konzept soll demnach bis zu den Herbstferien vorgestellt werden. „Es geht um eine flächendeckende Einteilung verschiedener Warn- und Gefahrenlevel in Rheinland-Pfalz“, teilte die Staatskanzlei der Zeitung mit. Für welches Ampelmodell sich Rheinland-Pfalz entscheidet, stehe noch nicht fest.