Trier bald keine Großstadt mehr? Zensus 2022: Das sind die Zahlen für die Gemeinden in der Region

Wer dachte, Trier sei ordentlich gewachsen und inzwischen weit jenseits der einst so hart umkämpften 100.000-Einwohner-Grenze, hat sich getäuscht. Am Dienstag wurden die Ergebnisse des Zensus 2022 vorgestellt. Einer großen Volkszählung, die überraschende Ergebnisse liefert. Zahlen, die in Städten wie Trier zu Diskussionen führen könnten.