Volksbefragung : Zensus 2022: Vorsicht vor falschen Volkszählern – Behörden warnen vor Betrügern

Trier Das ganze Land bereitet sich auf den Zensus 2022 vor. Interviewer ziehen ab Mitte Mai von Haus zu Haus. Doch die Volksbefragung könnte auch Kriminelle und Betrüger anlocken. Wie können sich Bürger davor schützen?

Der Start des Zensus 2022 steht in Deutschland kurz bevor. Los geht es am 15. Mai. Dann ziehen Interviewer der Statistikämter mit Fragebögen von Haustür zu Haustür. Manche Bürgerinnen und Bürger haben bereits einen Brief mit Terminvorschlag erhalten. Oder das Terminkärtchen flattert noch ins Haus. In Rheinland-Pfalz sind es rund 390.000 Adressen, denen ein Direktinterview bevorsteht.

Kriminelle könnten Zensus 2022 für Betrug ausnutzen

Doch auch Kriminelle könnte der Zensus 2022 anlocken. Davor warnen zumindest Polizei und Statistikämter. Laut Polizeilicher Kriminalprävention sei es das Ziel der Trittbrettfahrer, an sensible Daten zu kommen oder in Wohnungen und Häuser der Befragten zu gelangen. Dort könnten sie nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertsachen Ausschau halten. Zuletzt hat das Bayerische Landesamt für Statistik vor Trittbrettfahrern gewarnt: Kriminelle könnten sich von den Bürgern sensible Daten erschummeln. Das Landesamt warnt deshalb die Bevölkerung: „Die Erhebungsbeauftragten dürfen nicht nach Einkommen, Religion, Bankinformationen, Ausweisdokumenten, Passwörtern, Unterschriften oder Impfstatus fragen.“

Betrugsfälle bereits bei der Volksbefragung im Jahr 2011

Die Sorge vor Trittbrettfahrern und Betrügern ist nicht unbegründet. Bereits bei der EU-weiten Volksbefragung im Jahr 2011 kam es zu Betrugsversuchen. Zwar blieb es bei Einzelfällen. Doch schon nach wenigen Wochen häuften sich Meldungen von falschen Zensus-Interviewern. Ihre Masche: Die Bürger vor dem Hintergrund der Zensusbefragungen nach Einkommen, Kontodaten oder Vermögen ausfragen. Auch ob die Menschen allein wohnten, wollten sie wissen. Die Betrüger haben ihre Opfer damals telefonisch kontaktiert oder direkt an ihren Haustüren geklingelt.

Auch falsche Fragebögen sind im Jahr 2011 vereinzelt aufgetaucht, wie der Focus damals berichtete. Diese Bögen enthielten unter anderem Fragen nach der politischen Gesinnung, Vermögensverhältnissen oder dem gesundheitlichen Zustand der Bürger. Das sind alles Fragen, die die Statistikämter auch beim Zensus 2022 nicht stellen werden. Liest man weitere Medienberichte aus dem Jahr 2011 zeigt sich zudem: Die Betrüger hatten es damals vor allem auf ältere Menschen abgesehen.

Daneben sind Fälle bekannt, in denen die Betrüger ihren Opfern kleine Geldbeträge in Aussicht stellten, um sensible Daten abzugreifen. So berichtete die Süddeutsche Zeitung im Jahr 2011 von einem Fall, bei dem sich ein Betrüger als Volkszähler ausgab und sich telefonisch bei einer Dame meldete. Für die Teilnahme an der Volkszählung hat ihr der Mann 40 Euro angeboten. Um ihr das Geld überweisen zu können, sollte die Frau dem Betrüger ihre Kontodaten und die Pin preisgeben.

Die Erfahrungen aus dem Zensus vor elf Jahren zeigen daher: Auch beim Zensus 2022 ist Wachsamkeit vor Betrugsversuchen geboten.

Wie kann ich mich beim Zensus 2022 vor Betrug schützen?

Die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes hat den Bürgern einige Hinweise gegeben, wie sie sich vor Betrug schützen können. Darüber hinaus können Bürger mehrere praktische Ratschläge beachten: