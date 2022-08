Wiederholungsbefragung : Zensus 2022: Manche Befragte müssen noch einmal ran

Rheinland-Pfalz Einige Personen, die bei beim Zensus 2022 mitgemacht haben, werden noch einmal befragt. Wir erklären, wer betroffen sein wird und wie die Befragung diesmal abläuft.

Wieso wird die Wiederholungsbefragung nötig?

Ganz einfach: Weil das EU-Recht es so will. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, dient die Befragung der „nachträglichen Qualitätsbewertung der Ergebnisse im Hinblick auf die ermittelten Bevölkerungszahlen.“ Dazu werden die Angaben aus der Wiederholungsbefragung mit den vorher gemachten Aussagen abgeglichen. „ Auf diese Weise wird geprüft, ob alle Personen an den zufällig ausgewählten Anschriften erfasst wurden“, erklärt das Statistische Landesamt. Die Wiederholungsbefragung läuft etwa bis Anfang November.

Muss ich an der Befragung teilnehmen?

Wie läuft die Befragung ab?

Wie viele Personen werden in der Region befragt?

Diese Zahlen teilen sich auf in Anschriften, an denen Personen befragt werden und die Personenzahl an sich. So werden in der Stadt Trier 380 Personen und 55 Anschriften befragt. Im Kreis Bernkastel-Wittlich sind es 166 Anschriften und 410 Personen, im Eifelkreis Bitburg-Prüm 153 beziehungsweise 430. Im Kreis Trier-Saarburg werden bei 154 Haushalten 620 Personen befragt, im Kreis Vulkaneifel an 108 Haushalten 240.