Bundesliga Zentner-Fehler führen Leverkusen zum Rekord

Xabi Alonsos Bayer Leverkusen hat dank schwerer Patzer des Mainzer Torhüters Robin Zentner einen weiteren Schritt in Richtung erster Meisterschaft gemacht und einen Rekord aufgestellt. Beim hart erkämpften 2:1 (1:1) am Freitagabend gegen den Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 blieb der Tabellenführer zum 33. Mal in Serie in Pflichtspielen ungeschlagen - das hatte zuvor noch kein Fußball-Bundesligist geschafft.