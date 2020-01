Zentrale Klimaschutzdemonstration in Mainz

„Fridays for Future“-Demonstrantinnen und -Demonstranten in Mainz. Foto: Ines Klose/dpa/Archivbild.

Mainz Zu einer zentralen Demonstration der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ in Mainz erwarten die Veranstalter heute 7000 bis 10 000 Teilnehmer. Die Ortsgruppen in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland hätten Mainz wegen seiner guten Erreichbarkeit mit der Bahn ausgewählt, sagte die Saarbrücker Aktivistin Jil Kalmes.

Erwartet werden auch Teilnehmer aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Zu den Unterstützern des Aufrufs zählt die Bewegung Seebrücke, die für die Rettung und Aufnahme von Flüchtlingen eintritt. Der Klimawandel als Fluchtursache bildet neben den Bränden in Australien einen thematischen Schwerpunkt der Demonstration. Auch der DGB erklärte seine Unterstützung für den Protest. „Wir zeigen uns solidarisch mit den Klimaprotesten und fordern deutlich größere politische Anstrengungen bei der Reduktion des CO2-Ausstoßes“, sagte der DGB-Landesvorsitzende Dietmar Muscheid.

Nach einer Auftaktkundgebung auf der zentralen Ludwigstraße wollen die Demonstranten über Rheinallee, Kaiserstraße und Große Langgasse wieder zu ihrem Ausgangspunkt laufen. Hessische Gruppen haben eine Kunstaktion während der Demonstration angekündigt. Unter dem Motto „Singen fürs Klima“ ist zum Abschluss ein Konzert mit einem Chor und mehreren Bands geplant.