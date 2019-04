später lesen Zentrale Punkte für Nahverkehrsgesetz werden noch geprüft Teilen

Ob der öffentliche Personennahverkehr im geplanten neuen Nahverkehrsgesetz zu einer kommunalen Pflichtaufgabe wird, ist noch unklar. Das werde derzeit innerhalb der Regierung intensiv geprüft, sagte Verkehrsstaatssekretärin Daniela Schmitt (FDP) am Donnerstag in einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses des Landtages in Mainz. dpa