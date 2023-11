Künstliche Intelligenz Zentrum für KI entsteht in Kaiserslautern

Wissing sagte der dpa: „Mit seiner dynamischen KI-Szene und exzellenten Forschungseinrichtungen kann Rheinland-Pfalz maßgeblich dazu beitragen, dass "AI made in Germany" international ein Synonym für vertrauenswürdige, leistungsstarke und sichere KI wird.“ Details dazu will der Minister an diesem Freitag (24. November) bei der Konferenz „KI als Innovationsmotor für Europa“ in Mainz bekanntgeben. In Kaiserslautern sitzt neben dem DFKI unter anderem auch die Rheinland-Pfälzische Technische Universität.