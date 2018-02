später lesen Zentrum für Seltene Erkrankungen des Nervensystems FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Am Zentrum für Seltene Erkrankungen des Nervensystems in Mainz suchen immer mehr Patienten nach Hilfe. Etwa 20 Anfragen habe es im ersten Jahr nach der Gründung 2015 gegeben, sagte der Koordinator des Zentrums Dr. Michael Beck. Im Jahr darauf waren es bereits 100. „Die meisten Anfragen kommen direkt von Patienten. Ich leite sie dann weiter, zum Beispiel an die Neurologie oder die Kinderklinik“, erklärte Beck. dpa