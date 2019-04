später lesen Zerkratzt, besprüht, Spiegel abgebrochen: Autos beschädigt Teilen

Twittern

Teilen



Unbekannte haben in Mainz 13 Autos beschädigt. Die mutmaßlichen Täter sollen am Mittwoch die Fahrzeuge zerkratzt, teilweise mit weißer Farbe besprüht und bei einigen die Seitenspiegel abgebrochen haben, wie die Polizei in Mainz am Donnerstag mitteilte. dpa