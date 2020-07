Zeuge bemerkt Cannabisgeruch: Mutmaßlicher Dealer

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Nonnweiler Verräterischer Cannabisgeruch in einem Mehrfamilienhaus im Saarland hat die Polizei auf die Spur eines mutmaßlichen Dealers gebracht. Das teilten die Beamten am Freitag mit. Demnach meldete ihnen am Donnerstagabend ein Zeuge eine „Drogenparty“ in Nonnweiler und gab an, der gesamte Hausflur rieche nach dem „Stoff“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die daraufhin eingesetzte Streife bestätigte den Eindruck.