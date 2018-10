später lesen Zeugen: Diebe klauen Geldbörse von verletztem Unfallopfer Teilen

Einer schwer verletzten 56-Jährigen ist nach einem Verkehrsunfall in Saarbrücken vermutlich ihre Geldbörse geklaut worden. Dies sei geschehen, als die Frau am Boden gelegen habe, teilte die Polizei am Montagabend mit. dpa