Nach dem Zusammenstoß mit einem Bus in Koblenz ist ein Motorradfahrer seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 26 Jahre alte Mann starb in der Klinik, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Nach wie vor unklar sei die Ursache für den Unfall, der sich am Freitag auf einer Bundesstraße in der Stadt ereignete. dpa