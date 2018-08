später lesen Zeugen sehen Schwimmer untergehen: Suche zunächst erfolglos Teilen

Twittern

Teilen



In einem See bei Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ist vermutlich ein Schwimmer untergegangen. Andere Badegäste hätten am Dienstag gegen Mittag beobachtet, wie er unter- und nicht wieder aufgetaucht sei, teilte die Polizei in Frankenthal mit. dpa