Stellenabbau ZF-Betriebsrat kündigt Widerstand an

ZF hat angekündigt, in den kommenden vier Jahren bis zu 14.000 Stellen in Deutschland zu streichen. In welchem Umfang Reduzierungen an den 35 Standorten vorgesehen sind, werde „in den kommenden Wochen konkretisiert“, hieß es vom Vorstand. Für Saarbrücken mit derzeit 10.000 Beschäftigten kursiere laut Betriebsrat und IG Metall eine Zahl von 3000, die jedoch weder bestätigt noch dementiert worden sei.