Ziemiak: Kohls Europapolitik ist Vorbild in Corona-Krise

Berlin CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat die Europapolitik des früheren Kanzlers und Parteichefs Helmut Kohl als Vorbild für die Europapolitik in Zeiten der Corona-Krise hervorgehoben. „Wir alle sollten uns die Worte Helmut Kohls in Erinnerung rufen: „Europa ist unsere Zukunft.

Europa werde „gerade in diesen bewegten Zeiten von vielen in Frage gestellt“, sagte Ziemiak. „Der aktuelle Kampf gegen das Coronavirus zeigt mehr denn je, dass Europa zusammenhalten muss.“ Kohl wäre am 3. April 90 Jahre alt geworden. Er wurde am 3. April 1930 in Ludwigshafen geboren und starb am 16. Juni 2017 nach langer Krankheit in seinem Haus im Stadtteil Oggersheim in Rheinland-Pfalz.