Zigarette in Mülleimer löst Brand aus: zwei Verletzte

Eine glimmende Zigarette hat in Sulzbach (Saar) in der Nacht zu Samstag einen Brand mit zwei Verletzten und 40 000 Euro Schaden ausgelöst. Ein Jugendlicher habe auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses eine Zigarette nach dem Rauchen in einen Mülleimer geworfen, sagte ein Sprecher der Polizei. Durch die Glut entstand ein Feuer. Die Bewohner des Hauses hätten den Brand erst bemerkt, als bereits der gesamte Balkon und Teile des Dachs in Flammen standen. Bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, wurden zwei Bewohner leicht verletzt. dpa