Zigarette löst vermutlich Hotelbrand aus: Keine Verletzten FOTO: Mohssen Assanimoghaddam

Eine brennende Zigarette hat vermutlich einen Brand in einem Hotelzimmer in Bad Neuenahr (Kreis Ahrweiler) verursacht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich das Unglück am frühen Morgen. dpa