Zigarettenautomaten aufgebrochen: Gefängnisstrafen

Kaiserslautern Wegen einer Serie von Aufbrüchen von Zigarettenautomaten sind zwei Männer vom Amtsgericht Kaiserslautern zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Das teilte ein Justizsprecher in der pfälzischen Stadt am Dienstag mit.

Einer der Männer muss wegen Diebstahls in 15 Fällen, unter anderem in Tateinheit mit Sachbeschädigung, für drei Jahre in Haft. Sein Komplize wurde wegen Diebstahls in elf Fällen, ebenfalls unter anderem in Tateinheit mit Sachbeschädigung, zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der Staatsanwaltschaft zufolge sind die Urteile nicht rechtskräftig.