Zivile Polizisten stoppen illegales Autorennen auf der A3

Neustadt/Siegburg Zwei Autofahrer haben sich unter Drogeneinfluss am Mittwochvormittag ein Rennen auf der Autobahn 3 bei Neustadt im Landkreis Neuwied geliefert. Sie seien teils mit bis zu 250 Stundenkilometern durch eine 130er-Zone in Richtung Köln gerast, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Zivile Polizisten filmten die beiden Männer in ihren hochmotorisierten Wagen. Zuvor hatten Zeugen die Autos gemeldet.