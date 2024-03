Bei einem Krieg Bunker, Sirenen, Kliniken: Wie gut ist die Region auf den Ernstfall vorbereitet?

Deutschland müsse sich an den Gedanken eines Krieges in Europa gewöhnen. „Wir müssen kriegstüchtig werden“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) im vergangenen Jahr. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will das deutsche Gesundheitswesen auf mögliche „militärische Konflikte“ vorbereiten. Und an Schulen soll es regelmäßig Zivilschutzübungen geben, um die Schüler besser auf den Krieg vorzubereiten. Das hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) vorgeschlagen.