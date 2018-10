später lesen Zoll ermittelt wegen Schwarzarbeit: Sechs Festnahmen FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Bei einer Großaktion des Zolls gegen organisierte Schwarzarbeit in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg am Mittwochmorgen sind sechs Menschen festgenommen worden. Sie seien in Untersuchungshaft gebracht worden, teilten die Staatsanwaltschaft und das Hauptzollamt in Koblenz mit. dpa