Drogenfund Zoll findet bei Kontrolle 50 Kilogramm Schlafmohn

Der Zoll hat bei einer Kontrolle auf der Autobahn 61 in Höhe Dannstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) etwa 50 Kilogramm Schlafmohn in 13 Müllsäcken gefunden. Der Schlafmohn, aus dem durch chemische Prozesse Heroin hergestellt werden kann, befand sich in einem Kleintransporter auf dem Weg nach Frankreich, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Hauptzollamt Saarbrücken mitteilten.