Baustelle Zollbeamte nehmen zwölf Arbeiter bei Kontrolle fest

Der Zoll hat bei einer bundesweiten Kontrolle in der Baubranche zwölf Arbeiter in Rheinland-Pfalz und im Saarland festgenommen. Sie würden verdächtigt, sich unerlaubt in Deutschland aufzuhalten, teilte das Hauptzollamt in Saarbrücken am Donnerstag mit. Die Behörde ermittelt gegen die betroffenen Arbeitgeber wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung von Ausländern. Sieben der Arbeiter wurden im Saarland und die anderen fünf im südlichen Rheinland-Pfalz festgenommen.