Frankfurt am Main : Zollfahnder stellen elf Kilo Amphetamintabletten sicher

Ein Beamter trägt während seines Dienstes eine Schutzweste mit der Rückenaufschrift "Zoll". Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Frankfurt am Main Zollfahnder haben bei einer Durchsuchungsaktion im Kreis Cochem-Zell mindestens elf Kilogramm Amphetamintabletten beschlagnahmt. Dabei sei am vergangenen Mittwoch ein 40-jähriger Verdächtiger festgenommen worden, teilte das Zollfahndungsamt Frankfurt am Dienstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Ermittlungen seien im Auftrag der Staatsanwaltschaft Koblenz eingeleitet worden, nachdem der Zoll im Oktober 2021 ein Paket mit rund sechs Kilo Amphetamintabletten sichergestellt hatte. Das Rauschgift sei damals in einem Drucker versteckt gewesen und hätte nach Saudi-Arabien geschmuggelt werden sollen.

Dem Verdächtigen wird der unerlaubte Besitz sowie Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. „Die rund 100.000 sichergestellten Rauschgifttabletten enthalten Amphetamin von hohem Reinheitsgehalt“, sagte eine Sprecherin. „Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, woher das Rauschgift stammt und was der Tatverdächtige damit vorhatte.“

© dpa-infocom, dpa:220510-99-228496/2

(dpa)