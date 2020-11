Zoos im Teil-Lockdown: Tiere reagieren auf Stille

Neuwied/Landau Wegen Corona sind derzeit auch die Tierparks geschlossen. Bestimmte Tierarten ändern offensichtlich ihr Verhalten. Besuchermangel und Corona-Masken, beides scheint eine Rolle spielen.

Corona erzwingt die Schließung der Zoos in Rheinland-Pfalz: Manche Tiere reagieren wohl auf den Besuchermangel. Im Zoo Landau beachten die Affen die Mitarbeiter anscheinend mehr, wie die Kuratorin Christina Schubert vermutet. „Auch nach den Dingen in anderen Gehegen halten sie Ausschau.“ Normalerweise reagierten Affen und Besucher gegenseitig aufeinander. Auch Alexandra Japes, Kuratorin im Zoo Neuwied, berichtet, dass hier nun etwa für die Schimpansen das Auftauchen eines ihnen unbekannten Menschen besonders aufregend sei: „Dann kommen sie schneller als sonst.“

Die Tierpfleger im Zoo Neuwied hätten jetzt mehr Zeit, um zum Beispiel mit Schimpansen zu trainieren, „Sachen zurückzugeben“. Besucher hätten ihnen früher schon so manches wie etwa Schirmmützen zugeworfen. Die Mitarbeiter könnten derzeit mit Affen auch besser für den Krankheitsfall üben, sich etwa in Ohren und Mund schauen lassen. Die Tierparks sind in Rheinland-Pfalz - wie schon einmal im Frühling - seit 2. November wieder wegen der Corona-Pandemie geschlossen.