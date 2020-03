Zoos: Tierversorgung muss ohne Einnahmen weiterlaufen

Neuwied Die wegen der Corona-Krise geschlossenen Zoos schlagen Alarm: Ihnen fehlen die Einnahmen. Einer der größten in Rheinland-Pfalz, der Zoo Neuwied, teilte am Dienstag mit, dennoch müsse er regelmäßig 1800 Tiere versorgen.

Unterdessen forderte der Verband der Zoologischen Gärten wegen der Corona-Pandemie ein Soforthilfe-Programm von 100 Millionen Euro für mehr als 50 Zoos in Deutschland. In einem Brief wandte sich Verbandschef Jörg Junhold, selbst Zoodirektor in Leipzig, am Dienstag auch an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und wies auf die Notwendigkeit sofortiger Unterstützung hin. Insgesamt werden 56 deutsche Zoos von dem Verband mit Sitz in Berlin vertreten. In den Einrichtungen werden mehr als 180 000 Wirbeltiere gepflegt und gezüchtet. Viele von ihnen sind bedrohte Arten.