Nach einer kurzen Abkühlung kommt zum Beginn der Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Hitze wieder. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es am Montag niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 30 und 35 Grad, in der Vorderpfalz werden es sogar bis zu 37 Grad. dpa