Zu heiße Kochmethode löst Schwelbrand in Küchenfußboden aus

Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Saarbrücken Eine ungewöhnliche Kochmethode hat in einer Wohnung in Saarbrücken zu einem Schwelbrand geführt. Ein Mann hatte dort über mehrere Stunden hinweg in einem großen Topf Essen gekocht. Dazu legte er Backsteine auf den Fliesenboden und stellte darauf einen Gasherd.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa