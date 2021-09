Zu neunt: Kaiserslautern erkämpft Remis gegen Mannheim

Fußbälle liegen in einem Tor. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat in einem emotionsgeladenen Südwestderby gegen Waldhof Mannheim in zweifacher Unterzahl ein 0:0 erkämpft. Die 13.150 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion sahen vor der Pause am Samstag eine extrem hektische Partie, in der kaum Fußball gespielt wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Kaiserslautern musste das Spiel bereits nach 41 Minuten mit nur noch neun Feldspielern bestreiten. Kenny Prince Redondo (24., grobes Foulspiel) und Marvin Senger (41., Notbremse) hatten die Rote Karte gesehen. Auch Waldhofs Sportlicher Leiter Jochen Kientz musste wie Lauterns Offizieller Florian Dick mit Rot den Innenraum verlassen.

Nach der Pause rannten die Mannheimer zwar an, fanden gegen die kompakte Defensive der Gastgeber aber nur wenig Lösungen. So blieb es am Ende beim für den FCK nicht unverdienten Unentschieden.