Zu schnell auf nasser Straße: 19-Jähriger verursacht Unfall

Emmerzhausen Weil er laut Polizei zu schnell auf regennasser Straße gefahren ist, hat ein 19-Jähriger bei Emmerzhausen (Kreis Altenkirchen) einen Unfall verursacht. Dabei verletzte er sich und eine Frau leicht, wie die Polizei mitteilte.

Er war am Mittwochnachmittag in einer Kurve mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und gegen das Auto der 40-Jährigen gekracht. Beide Fahrer kamen ins Krankenhaus.