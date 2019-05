Zu schnell: Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Reifenberg Ein Motorradfahrer ist in der Südwestpfalz mit seiner Maschine von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Der Mann verlor zwischen Reifenberg und Schmitshausen bei zu hoher Geschwindigkeit auf der L466 in einer Kurve die Kontrolle und stürzte, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa