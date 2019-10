Zu schnell unterwegs: Autofahrerin überschlägt sich mehrmals

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa.

Billigheim/Landau Eine Autofahrerin hat sich in der Pfalz mit ihrem Wagen mehrmals überschlagen. Dabei ist die 56-Jährige in der Nacht zu Donnerstag schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Landau mitteilte, hatte die Frau bei Billigheim (Landkreis Südliche Weinstraße) die Kontrolle über ihren Wagen verloren.

