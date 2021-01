Zuckmayer-Medaille für Lyrikerin Nora Gomringer

Mainz Die Dichterin Nora Gomringer wird heute (19.00 Uhr) mit der Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt ihre Verdienste um die deutsche Sprache. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) verleiht die Medaille in einer online übertragenen Feierstunde im Staatstheater Mainz.

Die im Saarland gebürtige Lyrikerin leitet das Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg und arbeitet in unterschiedlichen literarischen Gattungen. Neben dem Schreiben von Büchern engagiert sie sich in der Poetry-Slam-Szene und in Aufführungen mit einer engen Verbindung von Text und Musik.